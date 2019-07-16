В РК вступил в силу запрет на притеснения на рабочем месте

В РК вступили поправки в закон о трудовых стандартах, которые касаются запрета на притеснения на рабочем месте. Цель инициативы состоит в предотвращении действий, приводящих к ухудшению условий работы, физическому и душевному насилию и другим подобным последствиям при использовании более высокого положения. Поводом к внесению соответствующих поправок стала практика «сжигания молодых медсестёр». Согласно ей, более старшие медсёстры оказывают максимальное давление на более молодых работниц, якобы в целях их физической и психологической подготовки к сложной работе. Проблема в том, что объекты такой подготовки сталкиваются с сильнейшим притеснением и унижением.





На проблему обратили внимание только после целого ряда случаев суицида медсестёр, не вынесших такого давления. Некоторые из них оставили предсмертные записки, в которых указывали на данную проблему в качестве причины, толкнувшей их на столь радикальный шаг. Причина появления практики максимального давления на медсестёр связана с высочайшей важностью их работы и одновременной нехваткой кадров. По данным опроса, проведённого Корейской ассоциацией медсестёр, 40,9% респондентов сказали, что в прошлом году подвергались разного рода притеснениям на работе. По этой причине 33,9% новых медсестёр меняют место работы в течение года. Данная проблема дала толчок к обсуждению общей проблемы неприемлемого давления на людей на рабочем месте. В итоге политики приступили к изменению законодательства, а Национальное собрание приняло проект поправок, который вступил в силу 16 июля.





Закон предусматривает три критерия для признания факта притеснения. Это использование работодателем и сотрудником своего более высокого положения, превышение полномочий и рамок рабочего распорядка, ухудшение условий труда или нанесение физического, психологического и эмоционального вреда другому сотруднику. Закон также закрепил за руководством обязанность принимать меры в отношении потерпевшего и нарушителя. Но правила прямого наказания зачинщика не определены. То есть, вопросы предотвращения таких случаев и разрешения ситуации после их возникновения должно решать руководство той или иной компании. Другими словами, в нынешнем виде, данная инициатива не может полностью решить проблему притеснений на рабочем месте. Ведь помимо возможности замалчивания или мягкого наказания со стороны руководства, есть вероятность того, что обвинения могут быть вызваны ненамеренными или неосторожными действиями. Плюс состоит, главным образом, в возможности изменить общественное мнение по этой проблеме.



