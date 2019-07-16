Виновный (진범/The Culprit, 2019)





Жанр: триллер

Режиссер: Ко Чжон Ук

В ролях: Сон Сэ Бёк, Ю Сон

Премьера: 10 июля 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшим 15 лет.





Муж убитой vs Жена подозреваемого

История о двух главных героях: Ён Хуне (Сон Сэ Бёк), пытающемся раскрыть загадочное убийство своей супруги, и Та Ён (Ю Сон), чей муж обвиняется в совершении данного преступления. Ён Хун предлагает Та Ён сделку. Он обещает дать оправдательные показания в обмен на помощь в раскрытии тайны гибели его жены. Та Ён ради спасения своего мужа идёт по следу убийцы. Однажды в доме Ён Хуна во время реконструкции сцены преступления Та Ён обнаруживает пропавшую улику, и вскоре Ён Хун узнаёт об этом. С каждым днём недоверие между героями только нарастает.