Обладательницей титула Мисс Корея-2019 стала южнокореянка Ким Сэ Ён

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20-летняя Ким Сэ Ён стала обладательницей титула Мисс Корея-2019.

В минувший четверг в Храме мира сеульского университета Кёнхи состоялся конкурс красоты Мисс Корея-2019. В основной круг вышли 32 конкурсантки, среди которых корону Мисс Корея завоевала обладательница титула Мисс Korea USA Ким Сэ Ён. В финал конкурса вышли Мисс Пусан У Хи Чжун и Мисс Тэгу Ли Ха Ни. Полуфиналистками стали Ли Хе Чжу, Ли Да Хён, Шин Хе Чжи и Шин Юн А.