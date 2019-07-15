Актриса Со Мин Чжон приняла участие в ток-шоу Happy Together4

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Актриса Со Мин Чжон впервые за 15 лет приняла участие в съёмках ток-шоу телеканала KBS2 «Happy Together 4». Выпуск передачи вышел на экраны телевизоров 11 июля. Партнером актрисы стала известная южнокорейская певица, солистка группы «Коётхэ» – Син Чжи. Ведущий Ю Чжэ Сок отметил, что авторы программы в течение последних двух лет приглашали актрису принять участие в съёмках. В свою очередь, Со Мин Чжон ответила, что является фанаткой «Happy Together», и участие в данном ток-шоу - единственное запланированное на этот год выступление на телевидении. Добавим, Со Мин Чжон в начале 2000-х годов принимала участие в съёмках сериала «Война роз» вместе с ведущей «Happy Together» Чо Юн Хи. По её словам, Чо Юн Хи тогда произвела на неё очень хорошее впечатление, и ей очень хотелось с ней подружиться.В передаче также приняли участие комедиант Чи Сан Рёль, участник группы «Коётхэ» Ким Чжон Мин, певец Crush и рэпер BewhY.