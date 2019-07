Актёр Ан Чжэ Хон предстал в новом образе

© Arts Council Korea

Южнокорейский актёр Ан Чжэ Хон, известный благодаря съёмкам в молодёжном сериале «Откликнись 1988» , удивил своих фанатов своим новым образом. Артист очень изменился, сбросив в весе почти 10 кг. 8 июля Ан Чжэ Хон принял участие в телепередаче «Please Take Care of My Refrigerator» телеканала JTBC. Ведущий передачи Ан Чжон Хван не мог не спросить о внешности актёра. По словам Ан Чжэ Хона, в последнее время он усердно занимался ездой на велосипеде и соблюдал диету.

Напомним, актёр играл роль Чон Бона в молодёжном сериале «Откликнись 1988». Совсем недавно Ан Чжэ Хон записался на курсы кулинарного мастерства и похвастался гостям и ведущим передачи фотографиями приготовленных блюд. Совсем скоро, 26 июля, выйдет первая серия сериала с участием актёра под названием «Be Melodramatic».