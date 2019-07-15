Ведущая телеканала KBS сменила профессию

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Ведущая телеканала KBS О Чжон Ён поделилась своей историей о том, как решила оставить карьеру телеведущей и заняться кофейным бизнесом. 8 июля она приняла участие в радио-шоу певца и ведущего Пак Мён Су. По словам О Чжон Ён, в конце прошлого года в её жизни наступил затяжной кризис. Началась депрессия, потерялся интерес к жизни. Однако благодаря близким друзьям она смогла собраться с силами и вернуться к жизни. По её словам, раньше приходилось обращать внимание на мнение окружающих, но теперь она хочет заниматься тем, чем ей действительно нравится. О Чжон Ён ещё в студенческие годы хотела работать в кафе, однако родители не разрешали ей этого. Поначалу она совмещала работу телеведущей и баристы в кафе. Сейчас она уже набралась опыта и открыла собственное кафе. Каждый день выручка от кафе разная, в самый удачный сумма достигает около одной тысячи долларов. В кафе более тридцати мест, большая часть из которых приспособлена для одного человека. Сейчас это один из главных трендов, - рассказывает О Чжон Ён.