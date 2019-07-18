Ю Сын Чжун получил возможность вернуться на родину через 17 лет

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Певец Ю Сын Чжун спустя 17 лет получил возможность вернуться на родину. Почему певец так долго не смог въехать в Корею и должен был проживать за рубежом? Между тем, актриса Ли Мин Чжон управляет за рубежом салоном красоты. Речь идет о реалити-шоу «Севильский цирюльник». Сможет ли труд актрисы быть признан жителями города? Ксати, в Корее официальной красавицей признана Ким Се Ён. Да, она стала победительницей конкурса «Мисс Корея 2019». Обо всем этом мы расскажем вам более подробно в выпуске «Новости шоу-бизнеса».