Рассказ «Приграничный рынок» писательницы Ким Сон Чжун

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Торговец валютой с улыбкой взглянул на нас.

- Кто будет менять? - спросил он.

Пока мы с Роной колебались, вперёд вышел Зуко.

- Какие воспоминания будете продавать? В первый раз обычно продают воспоминания с рождения до двух-трёх лет.

- Хорошо. Я всё равно ничего не помню. Я продам их.

Зуко проводили в комнату с занавеской, мы остались ждать снаружи. Прошло, пожалуй, минут пять, как из комнаты вышел Зуко и плюхнулся на диван рядом с нами.

- Помню только, как лежал на длинном кресле и мне намазали масло на лоб.

Торговец рыбой вытащил из аквариума две рыбы размером с ладонь, обжарил их в масле, а затем протянул мешочек с чешуёй.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Память для человека - это, с одной стороны, тяжелый груз, а с другой стороны, без неё человеку существовать сложно. Продажа воспоминаний на приграничном рынке заставляет задуматься о границах сущности человека, о том, почему люди стремятся жить даже с плохими воспоминаниями, либо почему, наоборот, стараются от них избавиться.









Кажется, только теперь я понимал, куда исчезали все те туристы, заполонявшие улицы рынка. Я также понял, что станет со мной, если я не успею уйти с рынка до исчезновения луны.

Я бросился бежать к переулкам, в которых ещё оставался свет. Пышное изобилие рынка теперь сходило на нет. На востоке уже занимался рассвет. Когда я уже не ощущал ни света, ни звуков, ни запахов позади, передо мной из тумана выплыла статуя на прибрежной площади. Пройдя огромную статую, я услышал, как закрывается тяжёлая невидимая дверь.









Писательница Ким Сон Чжун родилась в 1975 году в Сеуле. Дебютировала в 2008 году с рассказом «Поверните мой стул». Лауреат IX литературной премии «Чунан» для молодых писателей.