В РК обсуждаются новые сервисы пассажирских перевозок 

Правительство и правящие силы РК обсуждают новый проект улучшения работы такси. Он нацелен на систематизацию и повышение качества услуг, предоставляемых через мобильные приложения. Таким образом, власти хотят разрешить конфликт между обычными такси и новыми видами услуг в этой сфере. Согласно проекту, новые сервисы мобильных такси окажутся полностью узаконены в обмен на выплату неких отчислений в зависимости от масштабов действующего автопарка. Эти средства предлагается направить на сокращение количества обычных такси, социальное обеспечение водителей и повышение качества услуг. Таким образом, обозначены первые представления о модели сосуществования старой и новой систем такси.

Услуги такси, предоставляемые через специальные мобильные приложения, очень удобны, являясь прекрасным примером удачной инновации. В этой связи нельзя не упомянуть известный во всём мире сервис Uber. Но с внедрением новшеств неизбежны столкновения интересов. Uber получает огромную прибыль просто за счёт соединения клиента и водителя. Компании даже не нужно создавать свой автопарк и нанимать штат. Водители тоже довольны, оставаясь самостоятельными и обеспечивая себе хороший доход. Клиент всегда может найти машину за приемлемую цену. Все стороны довольны. Но по всему миру это вызвало протесты простых таксистов. В РК такие протесты закрыли возможность работы на внутреннем рынке Uber и другим подобным сервисам.

Толчком к протестам таксистов стала попытка внедрения нового сервиса пассажирских перевозок Kakao Carpool. Услуги в тестовом режиме были запущены 7 декабря прошлого года. Это модель совместного использования частного автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков. Через четыре дня один таксист сжёг себя, оставив предсмертную записку, в котором выступил против услуг Kakao Carpool. В результате Kakao отложила внедрение услуги. Когда произошёл ещё один случай самосожжения, компания полностью отказалась предоставлять услугу. Начались переговоры с участием заинтересованных сторон, результатом которых стал нынешний проект. В качестве одного из вариантов он предусматривает отмену системы отчислений таксистами части доходов компании-оператору и ввод в действие системы ежемесячной зарплаты. Сейчас таксисты должны выплатить определённую сумму компании-оператору, а остальное могут оставить себе. Высокие сборы заставляют их работать на износ, отказываясь от коротких поездок. Отмена таких сборов и переход на зарплату могут значительно улучшить условия их работы.