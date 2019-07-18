



Король Сэчжо династии Чосон многим известен своей жестокостью, которую он проявил к своему племяннику, чтобы взойти на трон. Однако очень часто люди забывают о том, что это был также мудрый правитель, который смог воплотить в реальность задумки своего отца, короля Сэчжона Великого, и, к примеру, способствовать созданию церемониальной музыки «Чонмё чэреак», которая занесена в Список нематериального культурного человеческого наследия ЮНЕСКО.





Выпуск 423. Король Сэчжо

* Мелодия «Крылья» - Вон Чжан Хён (бамбуковая флейта тэгым)

* Отрывки «Кхыннорэ» и «Одокттэги» из крестьянской песни уезда Янян - Ким Чжин Тхак, Чан Ён Гып, Ли Чжон Дэ (вокал)

* Отрывок «Чонпхехимун» из церемониальной музыки «Чонмё чэреак» - Оркестр Государственного центра традиционной музыки