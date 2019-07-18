Глава 11. Три события, о которых заранее знала королева Сон Док

Королева Сон Док была дочерью короля Чин Пхёна. В 632 году она вступила на престол. В течение следующих 16 лет королева управляла страной, и в сборнике Самгук Юса описаны три события, о которых она заранее знала.





Первое событие случилось, когда она была ещё принцессой. Китайский император Тай-Цзун подарил её отцу - королю Чин Пхёну - картину с изображением красных, пурпурных и белых пионов и три меры семян этих цветов. Увидев картину, принцесса приказала посадить их, но сказала так: «Эти цветы, скорее всего, не пахнут».

Люди дождались цветения всходов, расцвели красивые пионы, но они, действительно, не пахли. Королева позже объяснила: «Если бы они пахли, то на картине были бы изображены парящие над ними пчёлы и бабочки. И вообще китайский император хотел посмеяться надо мной из-за того, что у меня нет мужа».





Второе событие случилось зимой. Однажды люди пошли к королеве за разъяснениями происшествия в пруду «Окмунчжи» монастыря Ёнмёса в городе Кёнчжу. Дело в том, что в его окрестностях было слышно нескончаемое кваканье лягушек. Это продолжалось три-четыре дня.

Она решила, что лягушки квакали не к добру, и расценила это как готовящееся нападение Пэкче на Силла. Королева сразу отправила верных подчинённых в ущелье горы Ёгынгок. Там действительно нашли около 500 врагов, и генерала по имени У Со, который спрятался за скалой. Все были убиты солдатами Силла. Итак, военные Силла уничтожили врагов, и битва обошлась наименьшими потерями.

На вопрос людей о том, как королева могла догадаться об всём этом, Сон Док ответила следующим образом: «Пруд «Окмунчжи» олицетворяет женщину. Женщина – это энергия «инь», которая светит белым цветом. Белый цвет означает запад. А рассерженные лягушки – это военные. Поэтому я знала, что враги спрятались на западе страны». Она во всём была права. Сановники увидели в этом знак острого ума и наблюдательности королевы.