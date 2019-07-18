США обеспокоены противостоянием РК и Японии 

В Конгрессе США осознают важность сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио. Это связано с тем, что стратегия США в Северо-Восточной Азии основывается на сотрудничестве трёх стран. Именно поэтому нынешнее противостояние Сеула и Токио беспокоит Вашингтон. 17 июля комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, призывающую к построению отношений между Сеулом и Токио, устремлённых в будущее. Её автором является председатель комитета Элиот Энгель, который подготовил проект ещё в феврале. Одобрение документа особенно важно в нынешней ситуации, учитывая нарастание противостояния РК и Японии.





В резолюции говорится, что союз РК и США, а также США и Японии - это фундамент стабильности в регионе. Указывается, что три страны являются партнёрами, без которых нельзя обойтись при разрешении глобальных проблем. В документе особо подчёркивается важность совместного противодействия северокорейской угрозе, сохранения санкционного режима, политики сдерживания и обеспечения безопасности РК. Резолюция обозначила две главные цели. Во-первых, это реализация интересов США в сфере внешних отношений, экономики и безопасности. Во-вторых, речь идёт о важности отношений РК и Японии для системы стабильного развития и процветания Индо-Тихоокеанского региона. То есть, ясно указывается, что отношения Сеула и Токио важны не только для США, но и для процветания всего мира.





Хотя резолюция демонстрирует озабоченность США по поводу разногласий РК и Японии, в ней нет указания на прямое вмешательство Вашингтона в урегулирование ситуации. Американская сторона лишь подтвердила тот факт, что спор между Сеулом и Токио не соответствует её интересам. Аналогичную позицию выразил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл в ходе визита в Сеул. 17 июля на встрече с журналистами он выразил надежду на разрешение противоречий между Сеулом и Токио путём переговоров. Он также отметил, что США, будучи близким другом и союзником этих стран, окажут им всемерную помощь. Это заявление уже можно считать посланием к правительствам двух государств.