Творчество певицы Юн Ха





В рубрике «Звёзды K-Pop» июля прозвучали старые и новые работы талантливой певицы Юн Ха - обладательницы замечательного и сильного голоса. Она не только превосходно поёт, но и пишет тексты и музыку к песням, а также свободно играет на фортепиано и гитаре. В основном певица известна исполнением баллад и рок-песен разных стилей. Но исполнительница не ограничивает себя рамками лишь некоторых жанров, смело экспериментируя с разными музыкальными стилями.

Преданных поклонников у Юн Ха очень много как в Корее, так и в Японии. Дело в том, что певица начинала свою карьеру в Японии, в 2004 году, и впервые она стала известной в качестве певицы именно там. А на родной сцене Юн Ха официально дебютировала двумя годами позже, в декабре 2006 года, когда выпустила свой первый цифровой диск 'Audition'. Он был успешным. Молодая певица полюбилась южнокорейским меломанам, а песня «В ожидании» из того диска попала в популярнейшие хит-парады страны.

Нашу рубрику открыла композиция «В ожидании» в исполнении певица Юн Ха.

Благодаря успеху дебютного альбома уже в марте следующего года певица выпустила свой первый официальный альбом, который имел большой успех. Можно сказать, что именно он подарил исполнительнице настоящую славу в Корее. Добавлю, что в том же 2007 году Юн Ха стала обладателем награды «Золотой диск» в номинации «Лучший дебютант года». А особую любовь меломанов из официальной первой пластинки получили два трека: «Пароль 486» и одноимённая с названием самого альбома песня «Хороший день для признания». А мы предложили нашим уважаемым радиослушателям послушать один из упомянутых треков прямо в эфире. Это была песня «Пароль 486» певицы Юн Ха.

Далее на наших волнах прозвучал ремейк песни «Зонт» в версии исполнения Юн Ха, выпущенный летом 2014 года. Оригинал этой песни исполнил хип-хоп коллектив «Эпик хай» с участием самой Юн Ха ещё в 2008 году. В ремейке, как и в оригинале, прекрасно передана атмосфера дождливого летнего дня. Так что неудивительно, что песня входит в число наиболее известных и популярных хитов певицы Юн Ха.

Певице сейчас 31 год. Но в её музыкальной копилке уже насчитывается пять крепких регулярных альбомов и более двадцати внеочередных дисков. В настоящее время Юн Ха продолжает музыкальную деятельность в Корее и Японии. А в текущем месяце певица вернулась на родную сцену с очередным мини-альбомом 'STABLE MINDSET'. В него вошли песни разные по стилю и звучанию. И, скорее всего, они не оставят равнодушными слушателей.

А в завершение нашей рубрики июля в эфире прозвучал главный трек последнего на сегодняшний день диска певицы Юн Ха. Это была композиция «В дождливый день», в тексте которой дождь символизирует слёзы, проливаемые влюблёнными после расставания.





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