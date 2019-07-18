Президент РК и лидеры партий обсудили важные вопросы

Встреча президента РК Мун Чжэ Ина с председателями пяти основных политических партий страны имеет важное значение в вопросе противодействия мерам экономического возмездия со стороны Японии. Между тем, были обозначены разногласия по поводу конкретных мер. Указывается и на то, что по итогам встречи не было достигнуто явного единства сторон. Между тем, никто не оспаривал позицию, что ограничительные меры Японии нарушают мировой порядок свободной торговли. Также все согласились с необходимостью создания единого органа по совместному решению проблемы экспортных ограничений.





Разногласия проявились по более детальным вопросам. К примеру, была затронута тема ответственности внешнеполитического блока за неготовность к нынешней ситуации, возможность отправки в Японию специального представителя, решения проблемы через двусторонний саммит. Однако Мун Чжэ Ин выражал либо отрицательную, либо неопределённую позиции. Так, было предложено сначала выплатить компенсации жертвам трудовой мобилизации, а затем заняться вопросом ответственности японской стороны. Но Мун Чжэ Ин высказался отрицательно, отметив необходимость формирования согласия народа и самих жертв. В качестве примера он привёл ситуацию с решением проблемы сексуального рабства. Но такие разногласия, по его мнению, вполне могут быть разрешены в ходе дальнейшего обсуждения, в том числе в рамках вышеуказанного органа.





Участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы. Среди них споры вокруг дополнительного бюджета. В итоговом совместном заявлении указывается, что он является частью усилий по укреплению конкурентоспособности. Правящие силы хотели также обозначить цель по поддержке важнейших сырьевых отраслей, запчастей и машиностроения. Но оппозиционная партия Свободная Корея выступила против, сочтя это попыткой протолкнуть дополнительный бюджет. Стороны проявили разногласия и по политике правительства о достижении роста экономики за счёт увеличения доходов населения. Оппозиция потребовала её отмены, указав на негативные последствия резкого повышения МРОТ. Мун Чжэ Ин же указал, что политика будет продолжаться, заявив, что она состоит не только из повышения МРОТ, но и из мер по снижению затрат. Также была затронута проблема, связанная с соглашением о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией. Начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён заявил, что пока правительство намерено сохранить действие соглашения. Но эта позиция может быть пересмотрена в зависимости от ситуации.



