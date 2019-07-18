Президент Мун Чжэ Ин встретился с лидерами политических партий

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18 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с лидерами пяти основных политических партий. Во встрече приняли участие Ли Хэ Чхан от правящей Демократической партии Тобуро, Хван Гё Ан от главной оппозиционной партии Свободная Корея, Сон Хак Кю от партии Справедливого будущего, Чон Дон Ён от партии Мира и демократии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Все участники встречи признали действия Токио экономической местью, нарушающей условия свободной торговли. По результатам заседания было решено создать специальный консультативный орган, который на общенациональном уровне займётся выработкой ответных мер.

Представители правящей партии и оппозиции попросили правительство предпринять различные шаги на дипломатическом уровне, чтобы разрешить ситуацию, сложившуюся из-за действий Японии. Глава государства согласился с мнением участников заседания и пообещал подготовить реальные ответные меры. Заседание продемонстрировало единогласие всех политических партий в отношении к проблеме, хотя каждая партия по-своему видит возможные пути разрешения ситуации. Так, оппозиция в лице Хван Гё Ана и Сон Хак Кю предложила правительству возместить ущерб жертвам принудительной трудовой мобилизации, а затем потребовать от Японии возмещения компенсации. Однако президент Мун Чжэ Ин такой вариант исключил, ссылаясь на аналогичный негативный прецедент в случае с жертвами сексуального рабства в японской армии.

В ходе встречи стороны договорились активно сотрудничать по данному вопросу, а также приложить усилия укрепления конкурентоспособности отечественных материалов, запчастей и оборудования. Помимо этого, участники заседания обсудили экономическую политику государства, северокорейскую политику, реформирование избирательной системы и другие вопросы.