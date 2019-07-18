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16 июля в Республике Корея вступили в силу поправки к закону об условиях труда, предусматривающие запрет на притеснения на рабочем месте. Под притеснениями подразумевается физическое и психологическое насилие, а также прочие действия, ухудшающие условия труда сотрудника. Поправки обязывают предприятия с количеством постоянных сотрудников свыше десяти человек прописывать в правилах трудоустройства меры профилактики и виды дисциплинарного наказания за притеснение на рабочем месте.

Согласно новым правилам, при получении заявления о притеснении работодатель должен сразу же инициировать расследование и обеспечить защиту пострадавшего. Если факт притеснения подтверждается, то виновный должен понести дисциплинарное наказание. При этом необходимо получить одобрение большинства трудящихся. Кроме того, работодатель не имеет права уволить заявителя или пострадавшего или применять к нему любые другие ущемляющие действия.

Поводом для внесения поправок в законодательство послужил ряд самоубийств, совершённых медсёстрами из-за так называемого «сжигания» их старшими коллегами во время обучения на работе. Вопрос получил общественную огласку и повлёк за собой ещё ряд признаний об аналогичных случаях.

Вместе с поправками к закону об условиях труда вступили в силу поправки к закону о страховании от несчастных случаев на работе, которые относят заболевания по причине стресса от притеснений на рабочем месте к несчастным случаям на производстве. Несмотря на то, что новые поправки не определяют степень наказания виновного, они обращают серьёзное внимание на саму проблему и предусматривают меры профилактики. Остаётся надеяться, что теперь люди будут более внимательно относиться к своим сослуживцам.