Определён уровень МРОТ на 2020 год

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Минимальный размер оплаты труда в Республике Корея в 2020 году составит 8.590 вон или 7 долларов 30 центов в час. Это на 2,9% выше, чем в текущем году. Соответствующее решение было приняла 12 июля комиссия по минимальной оплате труда. На голосование были вынесены два предложения – 8.590 вон в час от работодателей и 8.880 вон от работающих. За первый вариант было отдано 15 голосов, за второй - 11. Один член комиссии воздержался. Заседание продлилось 13 часов и завершилось лишь в 5:30 утра.

Нынешнее увеличение минимальной зарплаты стало самым низким за время правления Мун Чжэ Ина. В 2018 году рост составил 16,4%, а в этом году - 10,9%. Таким образом, предвыборное обещание главы государства довести минимальную зарплату в 2020 году до десяти тысяч вон в час выполнено не будет. Президент уже принёс публичные извинения за то, что не смог сдержать обещание. По его словам, это было тяжёлым решением, которое принималось с учётом экономических условий, прежде всего, ситуации на рынке труда. Принимались во внимание и побочные эффекты от резкого повышения зарплаты в последние годы. Тем не менее, в администрации президента пообещали, что трудящимся с низкой заработной платой будет оказана косвенная поддержка. Правительство сохраняет курс на экономический рост за счёт роста доходов населения, подчеркнули в администрации президента.

Представители работодателей приветствовали решение комиссии, тогда как представители профсоюзов выразили резкий протест. В целом, противостояние двух сторон было вполне предсказуемым. Изначально представители трудящихся требовали повышения минимальной зарплаты на 19,8% до десяти тысяч вон в час, тогда как работодатели предлагали понизить её на 4,2% до восьми тысяч вон в час, так как стремительное повышение этого показателя привело к экономическим трудностям, как считают некоторые специалисты. В результате сторонам удалось договориться на отметке в 2,9%, что далеко от изначального требования трудящихся.