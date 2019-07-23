Вячеслав Дударкин из Харькова, часть 1

На тему дня: комментарий к главной новости
Визит Джона Болтона в РК и Японию
2019-07-23
#Вы в эфире l 2019-07-21
Краткое содержание выпуска
#Знакомство с Вячеславом Дударкиным
#Вместе с радио с 12 лет
#Работа с автоматами
#Первое письмо
#Кредо жизни - С улыбкой по жизни
Фотовыставка слушателя Вячеслава Дударкина
1. Благовещенский собор в Харькове
2. Успенский собор в Харькове
3. Призы, сувениры, подарки, информационные материалы от ≪Международного Радио Кореи≫ (KBS WORLD RADIO)
4. Первое письмо, полученное от ≪Международного Радио Кореи≫ в 1996 г., и его содержимое
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-22