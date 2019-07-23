Вячеслав Дударкин из Харькова, часть 1

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Вячеславом Дударкиным

#Вместе с радио с 12 лет

#Работа с автоматами

#Первое письмо

#Кредо жизни - С улыбкой по жизни





Фотовыставка слушателя Вячеслава Дударкина

1. Благовещенский собор в Харькове

© Вячеслав Дударкин

2. Успенский собор в Харькове

© Вячеслав Дударкин

3. Призы, сувениры, подарки, информационные материалы от ≪Международного Радио Кореи≫ (KBS WORLD RADIO)

© Вячеслав Дударкин

4. Первое письмо, полученное от ≪Международного Радио Кореи≫ в 1996 г., и его содержимое

© Вячеслав Дударкин