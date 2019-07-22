“Возвращение супермена” - одна из популярнейших развлекательных телепередач в Корее

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Телешоу канала KBS2 «Возвращение супермена» (슈퍼맨이 돌아왔다) достигло очередного пика популярности.

15 июля компания Nielsen Korea представила вниманию общественности телевизионный рейтинг передачи от 14 июля. Согласно результатам, «Возвращение супермена» стала лидером телевизионного рейтинга среди всех развлекательных программ в данный промежуток времени. Таким образом, уже на протяжении 54 недель передача уверенно занимает место лидера в телевизионном рейтинге РК.

«Возвращение супермена» впервые вышла на экраны телевизоров в 2013 году. Первыми героями стали профессиональный боец Чху Сон Хун и его дочь Чху Са Ран, южнокорейский актёр Сон Иль Гук и тройняшки Тэ Хан, Мин Гук и Ман Сэ, а также комедиант Ли Хви Чжэ и близнецы Со Он и Со Чжун. Тогда передача достигла рекордного телевизионного рейтинга в 20%. Несмотря на столь долгий срок передачи, она по-прежнему остаётся одной из самых любимых программ южнокорейских зрителей. Среди её особенностей следует выделить, прежде всего, отличительные черты каждой из семей, появляющейся в выпусках передачи.

Секреты и оригинальный подход героев к воспитанию своих чад и, конечно же, очень милое видео с подрастающими детьми не может оставить равнодушным даже самого чёрствого зрителя. Многие южнокорейцы просматривают фрагменты из передачи даже после её окончания. Некоторые видеоролики достигают рейтинга в один миллион просмотров. Напомним, «Возвращение супермена» выходит на телеканале KBS2 каждое воскресенье в 18:25 по Сеульскому времени.