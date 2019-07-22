В Сеуле состоялся XXIV кинофестиваль Чхунса

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Американский актёр корейского происхождения Стивен Ён (Ён Сан Ёп) и южнокорейская актриса Ли Чжон Ын стали одними из главных героев XXIV кинофестиваля Чхунса, который состоялся в Сеуле в минувший четверг. Стивен Ён получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Burning» (버닝, 2018), Ли Чжон Ын - за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Паразиты» (기생충, 2019).

Ли Чжон Ын поблагодарила за столь престижную награду в сфере южнокорейской киноиндустрии. По её словам, она принадлежит к тому поколению актёров, которое выросло на творчестве присутствовавших на церемонии награждения режиссёров. В конце своей речи Ли Чжон Ын поблагодарила режиссёра фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо за похвалу и положительную оценку её голоса. Актёр Стивен Ён также выразил слова благодарности за оказанное внимание.

Отметим, кинофестиваль Чхунса учреждён Ассоциацией кинорежиссёров РК в память о режиссёре На Ун Гю. Специальное жюри, состоящее из пяти кинокритиков, проводит отбор и оценку фильмов, по результатам которых победителям присуждается 10 специальных наград, в том числе за лучшую мужскую и женскую роли.