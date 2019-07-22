Ведущий Ким Чжэ Дон рассказал о скором завершении передачи “На ночь глядя с Ким Чжэ Доном"

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Ведущий ток-шоу «На ночь глядя с Ким Чжэ Доном» (오늘밤 김제동) телеканала KBS1 Ким Чжэ Дон сообщил о скором завершении передачи. Последний выпуск выйдет на экраны телевизоров в начале сентября этого года.

Первый выпуск ток-шоу состоялся 10 сентября прошлого года. Начиная с этого времени, передача выходит на телеканалы телевизоров с понедельника по четверг в 23:00 по Сеульскому времени. В ток-шоу обсуждаются актуальные проблемы южнокорейского общества. Средний рейтинг передачи равняется 4%. Сам ведущий поблагодарил всех телезрителей за оказанное доверие и любовь, а также всех тех, кто принимал активное участие в создании данной передачи.

До окончания ток-шоу «На ночь глядя с Ким Чжэ Доном» осталось ещё почти два месяца. Ким Чжэ Дон пообещал телезрителям приложить максимум усилий до окончания передачи.