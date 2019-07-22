Актёр Чо Чжон Сок рассказал о браке с певицей Коми

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Южнокорейский актёр Чо Чжон Сок поделился секретами семейной жизни с популярной певицей Коми (Пак Чжи Ён). 15 июня в одном из сеульских кафе в округа Каннам-гу Чо Чжон Сок дал интервью по поводу окончания сериала «Цветок маш» (녹두꽃) телеканала SBS.

В ходе интервью актёр рассказал о своей жене Пак Чжи Ён. Супруги познакомились ещё в 2013 году и спустя пять лет, в октябре прошлого года, связали себя узами священного брака. По его словам, супруга актёра смотрит все фильмы и сериалы с его участием, а также является фанаткой сериала «Цветок маш». Благодаря своей спутнице жизни Чо Чжон Сок очень сильно изменился и обрёл определённую гармонию в жизни.

В ходе интервью Чо Чжон Сок также поделился планами на будущее, заявив, что пара хотел бы обзавестись потомством, однако пока они очень заняты.