Сериал телеканала KBS2 «Справедливость»

Экранизированная версия веб-романа «Справедливость» (저스티스),

получившего популярность среди пользователей интернет-портала Naver.





Человеческая жадность, разрушение идеалов справедливости... Есть ли всему этому конец?





Герой по имени Ли Тхэ Гён (Чхве Чжин Хёк) потерял младшего брата из-за денег и несправедливости.

Охваченный желанием отомстить, он заключает сделку с "дьяволом" Сон У Ёном (Сон Хён Чжу).





Ли Тхэ Гён работает адвокатом, его основная работа - «подчищать» за богатыми клиентами.

Тайна гибели младшего брата заставляет его задуматься о том,

что же он всё-таки хочет от этой жизни.





Противостояние двух мужчин в погоне за страстью началось!









Ли Тхэ Гён (Чхве Чжин Хёк)

Сон У Ён (Сон Хён Чжу)









Главный герой продал свою душу дьяволу.

Сможет ли он обрести спасение?





На экранах с 17 июля / Каждую среду и четверг в 22:00 KST (32 серии)







