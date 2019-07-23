Сериал телеканала KBS2 «Справедливость»

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Визит Джона Болтона в РК и Японию
2019-07-23
#Культурная афиша l 2019-07-17
Экранизированная версия веб-романа «Справедливость» (저스티스),
получившего популярность среди пользователей интернет-портала Naver.
Человеческая жадность, разрушение идеалов справедливости... Есть ли всему этому конец?
Герой по имени Ли Тхэ Гён (Чхве Чжин Хёк) потерял младшего брата из-за денег и несправедливости.
Охваченный желанием отомстить, он заключает сделку с "дьяволом" Сон У Ёном (Сон Хён Чжу).
Ли Тхэ Гён работает адвокатом, его основная работа - «подчищать» за богатыми клиентами.
Тайна гибели младшего брата заставляет его задуматься о том,
что же он всё-таки хочет от этой жизни.
Противостояние двух мужчин в погоне за страстью началось!
Ли Тхэ Гён (Чхве Чжин Хёк)
Сон У Ён (Сон Хён Чжу)
Главный герой продал свою душу дьяволу.
Сможет ли он обрести спасение?
На экранах с 17 июля / Каждую среду и четверг в 22:00 KST (32 серии)
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2019-07-23
2019-07-23
2019-07-22