Итоги выборов в верхнюю палату парламента Японии

На прошедших в Японии выборах в верхнюю палату парламента победу одержали сторонники премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Либерально-демократическая партия (ЛДП) и её союзник партия «Комэйто». Они сохранили большинство мест. Однако такие результаты всё же нельзя назвать победой с точки зрения инициативы по внесению поправок в Конституцию. На этот раз Либерально-демократическая партия обеспечила себе 57 мест, а партия «Комэйто» - 14 мест. Таким образом, правящий блок имеет 141 депутатский мандат, обладая парламентским большинством. Сторонников внесения изменений в главный закон страны среди депутатов разных партий всего 160. Для внесения поправок в Конституцию необходима поддержка двух третей обеих палат парламента - 167 депутатов. До выборов правящие силы имели достаточное количество мандатов, чтобы реализовать данный проект. В палате представителей на данный момент правящие силы имеют 314 из 465 мест, что позволяет инициировать поправки. Но в Палате советников обеспечить нужное преимущество не удалось.





Результаты выборов в Японии дают повод к опасениям о том, что Токио продолжит оказывать экономическое давление на РК. Кроме того, обеспечены условия сохранения за Синдзо Абэ поста главы японского правительства и председателя Либерально-демократической партии до сентября 2021 года. Эксперты полагают, что Абэ не будет менять политику экономического возмездия в отношении РК. Выборы стали подтверждением поддержки данной позиции среди населения.





Причин таким прогнозам несколько. В первую очередь, перед Синдзо Абэ стоит задача предотвратить известное в политике явление «Хромой утки» (англ. Lame duck), которое заключается в ослаблении влияния главы государства перед скорым окончанием срока или уходом в отставку по другим причинам. Для этого он нуждается во внутреннем сплочении страны. Сегодня правительство Японии столкнулось с такими проблемами как нестабильность в связи с торговым спором США и КНР, обеспокоенность населения в связи с повышением потребительского налога и изменением пенсионной системы. В этой ситуации РК прекрасно подходит для создания образа «внешнего врага», который отвлечёт и сплотит народ. При этом ослабевшая оппозиция практически не оказывает сопротивления. Японские эксперты склоняются к тому, что Синдзо Абэ не изменит направления своей политики. Исключением может стать разве что ядерная проблема КНДР. Поэтому противостояние Сеула и Токио, вероятно, будет нарастать. К тому же администрация президента РК также не намерена уступать.



