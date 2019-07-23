Продюсер (2) 답이 없다

Фраза недели

답이 없다

[다비 업따]

[Да-би оп-тта]

Ничего не поделаешь.





Грамматика

답 – существительное, которое переводится как «ответ, выход из какой-либо ситуации». Окончание основного падежа -이 применяется, когда нужно определить подлежащее. Глагол 없다 переводится как «отсутствовать, не быть». И все вместе дословно получается 답이 없다 «нет выхода» или «нет ответа». Так говорят, когда ситуация настолько серьезная, что нет никакого способа решения. Поэтому в нашем диалоге мы перевели это выражение как «ничего не поделаешь».





- 컵이 산산조각 났는데? 이건 못 붙여, 답이 없다.

- Стакан разбился на части. Приклеить невозможно, ничего не поделаешь.





- 너무 늦었어. 우리 다음 차 타자. 지금 가도 답이 없다.

- Мы слишком опоздали. Давай сядем на следующий поезд. Бесполезно сейчас идти.





- 쟤한테 말해도 소용 없어. 정말 답이 없다.

Бесполезно ему говорить. С ним ничего не поделаешь.



