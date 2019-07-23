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Продюсер (2) 답이 없다

#Говорим как герои сериалов l 2019-07-21

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

답이 없다

[다비 업따]

[Да-би оп-тта] 

Ничего не поделаешь.


Грамматика

– существительное, которое переводится как «ответ, выход из какой-либо ситуации». Окончание основного падежа -이 применяется, когда нужно определить подлежащее. Глагол 없다 переводится как «отсутствовать, не быть». И все вместе дословно получается 답이 없다 «нет выхода» или «нет ответа». Так говорят, когда ситуация настолько серьезная, что нет никакого способа решения. Поэтому в нашем диалоге мы перевели это выражение как «ничего не поделаешь». 


컵이 산산조각 났는데이건  붙여답이 없다.

- Стакан разбился на части. Приклеить невозможно, ничего не поделаешь.


너무 늦었어우리 다음  타자지금 가도 답이 없다

- Мы слишком опоздали. Давай сядем на следующий поезд. Бесполезно сейчас идти.


쟤한테 말해도 소용 없어정말 답이 없다

Бесполезно ему говорить. С ним ничего не поделаешь.


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