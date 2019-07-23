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Дата рождения: 7 января 1979 г.

Рост: 171 см

Дебют: мюзикл «Не спрашивайте меня о прошлом» (과거를 묻지 마세요, 2000)





Южнокорейская актриса Ха Чжэ Сук родилась в 1979 году в городе Тэгу. Её актёрская деятельность началась в 2000 году. Тогда артистка приняла важное решение в своей жизни - оставить учёбу в одном из престижных учебных заведений страны Университете иностранных языков Хангук и полностью посвятить себя актёрской деятельности. Она дебютировала на сцене театра, приняв участие в мюзикле под названием «Не спрашивайте меня о прошлом» (과거를 묻지 마세요). В 2006 году актриса приняла участие в съёмках трёх сериалов крупнейших южнокорейских телеканалов – «Одиноки в любви» (연애 시대), «Сколько любви?» (얼마나 좋길래), «Драма-сити – Горели звезды» (드라마시티-별은 빛나건만). В общей сложности Ха Чжэ Сук снялась в 25 сериалах, самый последний из которых – это сериал телеканала KBS2 «Парфюм» (퍼퓸). Параллельно с этим актриса принимает активное участие в мюзиклах, развлекательных телешоу, а также снимается фильмах. 10 июля этого года вышел фильм «Роковой мужчина» (기방도령, 2019), в котором Ха Чжэ Сук исполнила роль второго плана.