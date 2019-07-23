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Письма короля (나랏말싸미)

#Пять минут о кино l 2019-07-23

Сеул сегодня


Если вы знаете или учите корейский язык, то имя короля Сэчжона вам, несомненно, знакомо, ведь это именно он изобрел корейский алфавит Хангыль. Но как он пришел к этой идее и как воплотил её в жизнь? На протяжении фильма вы сможете окунуться в атмосферу Кореи 15-ого века и поближе познакомиться с историей создания алфавита. Хоть фильм и является художественным вымыслом режиссёра, места реальных исторических событий и великолепный актёрский состав создают неповторимую атмосферу.

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