Компания Dayouplus и её технологии нано-сырья

© DAYOU PLUS

Сегодня мы познакомимся с очередной компанией, получившей награду в рамках выставки Nano Korea 2019. Это компания Dayouplus (대유플러스). Познакомит нас с ней главный менеджер отдела реализации новых проектов г-н Пак Хён Ги.





Наша компания занимается изучением и разработкой разных технологий нано-сырья. Во-первых, мы работаем над высокоэффективным обогревателем. Именно в этой сфере компания получила награду на выставке. В технологии наноуглеродного нагревательного элемента ключевым звеном являются специальные чернила. В нашей стране многие компании производят нагревательный элемент, но чернила в основном ввозятся из-за рубежа. Очень важна технология струйной печати, распределения наночастиц и другие моменты. Так вот, у нас эта технология есть.





В этом году компания Dayouplus получила на выставке Nano Korea награду председателя оргкомитета мероприятия за технологию наноуглеродного нагревательного элемента. Этот материал широко используется на рынке. К примеру, электроматрасы с подогревом. В настоящий момент температура нагревательных элементов не превышает 80 градусов. Но разработка Dayouplus, в которой применены специальные чернила, не имеет минусов других аналогов. Это повышает прочность в сто раз по сравнению со сталью. А теплопроводность обеспечена на уровне медных и алмазных элементов за счёт карбоновых нано-трубочек. В них применили графит, позволивший повысить энергоэффективность. Наноуглеродный нагревательный элемент компании может повышать температуру до трёхсот градусов и использоваться в бытовой технике, автомобилях, строительстве и других сферах. Компания Dayouplus, между тем, является частью целой группы предприятий Dayou Group, начало которой дала компания Dayou A-tech, созданная в 1960 году. Изначально развивалось направление автомобильных запчастей. Впоследствии Dayou Group приобрела Winia Daewoo, специализировавшуюся на электронике. Это стало началом развития нового направления электроники. В основе этого проекта - компания Dayouplus, основанная в 1967 году. В перспективе руководство нацелено на сферу возобновляемой энергетики.





© DAYOU PLUS

Сейчас идёт регистрации шести патентов, ведутся работы и по другим патентам. Помимо этого, у нас имеются почти 80 тыс. страниц документации по различным прототипам. Сначала нам было очень сложно, поскольку не было достаточного капитала. Всё оборудование нам приходилось настраивать вручную. Люди, которые прежде занимались только исследованиями, столкнулись с необходимостью налаживания массового производства, что вызывало большие трудности. Было много ошибок и бессонных ночей. Всё это позволило создать нынешнюю технологическую базу.





Сегодня Dayouplus имеет восемь патентов в Республике Корея, шесть в США, Японии и Европе. Весной удалось получить на практике первые результаты применения наноуглеродного нагревательного элемента в рамках совместного с GS Engineering & Construction проекта по созданию строительных каркасов и опалубок. Это позволило значительно сократить время закрепления цемента и повысить уровень безопасности. Между тем, компания ставит перед собой новые цели в сфере возобновляемой энергетики.





В сфере получения солнечной энергии распространены монокристаллические солнечные панели. Они большие и непрозрачные. Мы занимаемся изучением и разработкой технологий, связанных с применением органических фотоэлектрических элементов или перовскитов. Речь идёт о возможности создания гибких и прозрачных материалов, в том числе меняющих цвет. Мы не стремимся создать большой модуль по сбору солнечной энергии. Компания нацелена на разработку и внедрение таких технологий в быту, к примеру, подогрев стекла в окнах. На веранде можно одну часть стекла сделать прозрачной солнечной панелью, а в другую установить нагревательный элемент. Таким образом, для обогрева окон не нужно будет поступления электричества извне.





Если компании Dayouplus удастся добиться успеха в создании самостоятельной, автономной системы отопления или нагревания, то в мире наступит эпоха, когда за отопление и электричество не придётся платить. Когда это случится - неизвестно. Но с уверенностью можно говорить о том, что Dayouplus сумеет широко применить свои технологии во всех сферах четвёртой промышленной революции.