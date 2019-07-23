ВТО рассмотрит японские ограничительные меры

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Япония недавно ввела ограничительные меры на экспорт в Республику Корея трёх ключевых производственных материалов, одновременно сообщив о возможности введения дополнительных мер. В этой связи напряжённость в отношениях двух стран нарастает. 23-24 июля южнокорейское правительство представит данную проблему на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации в Женеве. Мы поговорим на эту тему с директором института глобальной экономики г-ном Ким Дэ Хо.





ВТО - это организация, регламентирующая торговые отношения в мире. РК и Япония являются её членами, а высший орган ВТО - Конференция министров. Но она проводится не часто. Вторым по важности мероприятием является заседание Генерального совета, намеченное на 23-24 июля. Если тема ограничительных мер Японии будет на нём затронута, то в Токио не могут этого игнорировать. Заседание имеет важнейшее значение в вопросе формирования понимания мирового сообщества о данной ситуации.





Вопрос о мерах Японии был включён в повестку заседания Генерального совета ВТО по заявке южнокорейской стороны. Такие заседания проводятся раз в два года, и в них принимают участие 164 государства. Таким образом, озвучивание темы в Женеве выносит проблему на мировой уровень. Между тем, Япония, как ожидается, будет настаивать на том, что её ограничительные меры связаны с интересами национальной безопасности.





В предыдущий раз Республика Корея обратилась в Совет по торговле при ВТО, представив проблему японских мер. Тогда Япония сразу заявила о своём несогласии, подчеркнув, что в Республике Корея слабая система экспортного контроля, в связи с чем, стратегическое сырьё, в том числе фтористый водород, могут попасть через третьи страны в КНДР. Японская сторона указала, что именно это и стало причиной ограничения поставок. Эта же позиция будет озвучена и на заседании Генерального совета. Поэтому нужно продумать стратегию представления своей позиции, чтобы Японии было нечего сказать в ответ.





Япония, как стало известно, направит на заседание Генерального совета ВТО представителей на уровне глав департаментов МИД. Ожидается сильное противостояние. На этом фоне высказываются опасения по поводу исключения Республики Корея из «белого списка» японских торговых партнёров, что усугубит ситуацию с поставками различного сырья из Японии. Этот список распространяется на 1.100 наименования экспортных товаров. Если Республика Корея будет из него исключена, то это равносильно единовременному ограничению поставок данных товаров. Такая ситуация станет ударом не только для полупроводниковой отрасли, но и для всей южнокорейской промышленности в целом. Замещение японских запчастей и сырья не в полупроводниковых отраслях - в целом несложная задача. Но на первых порах трудности будут.





Сегодня японские меры нацелены на ограничение продажи товаров Республике Корея. Но японские компании лишаются возможности экспортировать продукцию. Уже сейчас многие производители, занятые в стратегических отраслях, несут убытки, а стоимость их акций падает. Для Японии южнокорейский рынок самый доступный. С 1965 года, когда две страны заключили дипломатические отношения, Республика Корея ни разу не фиксировала профицита в торговле с Японией. Но нынешними действиями Япония отказывается от профицита в торговле, нанося себе большой вред.





После 1965 года накопленный объём южнокорейского торгового дефицита в отношении Японии составил 604 млрд 600 млн долларов. Поэтому односторонние ограничительные действия японских властей бьют не только по Республике Корея, но и по японским экспортным компаниям. В этом году рост японского экспорта оказался минусовым. То есть противостояние двух стран не выгодно никому. Именно поэтому Республика Корея обратилась в ВТО, требуя от Токио решать проблему путём диалога. Между тем, звучат призывы воспользоваться ситуацией, чтобы повысить самостоятельность отечественной промышленности.





Наша структура промышленности сильно зависима от Японии. Сейчас нужно как можно быстрее развивать собственное производство материалов и запчастей, поддерживая дипломатические отношения с Японией. К тому же у нас есть для этого и технологии, и другие условия. По многим направлениям отношения двух стран были хорошими. Южнокорейская сторона активно развивала кадровые обмены и внедряла японские стандарты. Но именно поэтому сложилась нынешняя ситуация. Нужны программы по выходу из сырьевой зависимости от Японии.





Южнокорейское правительство, безусловно, должно поддерживать дружеские отношения с Японией. Но одновременно следует работать над повышением самостоятельности в вопросе обеспечения промышленности производственным сырьём и материалами. Только так можно избежать в будущем подобных ситуаций.