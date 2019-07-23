Визит Джона Болтона в РК и Японию 

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в РК и Японию примечателен с точки зрения времени. Северокорейская ядерная проблема находится на стадии поиска путей возобновления диалога, США наращивают давление на Иран. При этом ближайшие союзники Вашингтона – Сеул и Токио - развернули настоящее противостояние по историческим и экономическим вопросам. Таким образом, визит Джона Болтона, судя по всему, нацелен на некоторое сглаживание непростой ситуации. По этой теме в США озвучивалась позиция «участия». Вместе с тем, подчёркивается, что РК и Япония должны сами решить двусторонний спор. Об этом 18 июля заявил Марк Нэппер, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. 17 июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвеллзаявил, что сделает всё возможное в целях поддержки усилий двух стран по разрешению конфликта. В госдепартаменте США, между тем, выразили готовность оказать поддержку в урегулировании ситуации, при этом не выполняя посреднической роли.





Президент США Дональд Трамп 19 июля выразил готовность принять участие в разрешении спора Сеула и Токио, если на то будет желание двух сторон. В администрации президента РК отметили необходимость тщательного анализа ситуации. То есть имеет ли она отношение к торговой сфере или касается темы безопасности. США считают, что стороны должны сами решать свои проблемы. Если же дело коснётся интересов общей безопасности, то США вполне могут принять участие в урегулировании спора.





На сегодняшний день сложно разграничить интересы торговли и безопасности. Так, Япония ввела ограничительные меры, ссылаясь на необходимость улучшения системы контроля экспорта стратегических товаров. РК подчёркивает важность сотрудничества с США и Японией. Обе стороны связывают ситуацию с темой безопасности. Интересна и позиция США о возможности участия, но не посредничества в данном вопросе. Вашингтон укрепляет сотрудничество с союзниками и дружественными странами в вопросе противостояния с Ираном. Поэтому визит Джона Болтона в Японию и РК может быть в большей степени связан с темой отправки коалиционных сил в Ормузский пролив. Поэтому «участие» США может проявиться в виде давления в скорейшем улаживании конфликта Сеула и Токио.