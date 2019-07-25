Рассказ «Камелии» писателя Ким Ю Чжона

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Вот и сегодня моего петуха погоняли. Это случилось, когда я вышел на улицу после обеда, чтобы нарубить дров. Поднимаясь в гору, я услышал, как позади меня петух яростно взмахивал крыльями. От удивления я обернулся и обнаружил, что оба петуха снова сцепились друг с другом. Крепкий, как барсук, петух Чом Сун с большой головой позволял всё, что угодно, с моим петухом поменьше. При этом он не просто угрожающе взмахивал крыльями, но и клевал моего петуха в шею.





오늘도 또 우리 수탉이 막 쪼키었다.

내가 점심을 먹고 나무를 하러 갈 양으로 나올 때었다.

산으로 올라가려니까 등 뒤에서

푸드득, 푸드득 하고 닭의 횃소리가 야단이다.

깜짝 놀라며 고개를 돌려보니

아니나 다르랴 두 놈이 또 얼렸다.

대강이가 크고 똑 오소리같이 실팍하게 생긴 점순네 수탉이

덩저리 적은 우리 수탉을 함부로 해내는 것이다.

그것도 그냥 해내는 것이 아니라 푸드득, 하고

모가지를 쪼았다.









Рассказ «Камелии» был опубликован в 1936 году в журнале «Чогван». Произведение считается одним из самых ярких в творчестве писателя Ким Ю Чжона, так как содержит красочные сцены из деревенской жизни и колоритный диалектный язык.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Лейтмотивом творчестве Ким Ю Чжона является любовь. В 1930-е годы, когда страна была оккупирована Японией, писатель верил, что выход из этой мрачной реальности можно найти в любви. В его коротких произведениях часто можно увидеть, что герои обретают волю к жизни благодаря любви.









Чом Сун взглянула несколько раз в сторону своего дома, а затем вытащила что-то изнутри передника и протянула мне прямо под нос. Это были три аппетитные картошины, от которых ещё шёл теплый пар.

- У вас же в доме такого нет? – громко и снисходительно сказала Чом Сун. – Ешь быстрее, нельзя, чтобы кто-то увидел.

- Я не люблю картошку. Сама ешь.

Не поворачивая головы, я через плечо протянул ей картошку обратно. Но она так и продолжала стоять, более того, я слышал, как её дыхание усиливалось и учащалось. Желая понять, что бы это могло значить, я повернулся и увидел удивительную картину. За почти три года, что мы прожили в этой деревне, я ещё ни разу не видел, чтобы смуглое лицо Чом Сун так сильно заливалось краской. Она испепеляла меня своим взглядом, а потом разрыдалась.





점순이는 즈 집께를 할금할금 돌아다보더니

행주치마의 속으로 꼈던 바른손을 뽑아서 나의 턱밑으로 불쭉 내미는 것이다.

언제 구웠는지 아직도 더운 김이 홱 끼치는 감자 세 개가 손에 뿌듯이 쥐였다.

“느 집엔 이거 없지“

생색있는 큰소리를 하고는 제가 준 것을 남이 알면 큰일 날 테니 얼른 먹어버리란다.

“난 감자 안 먹는다. 니나 먹어라”

나는 고개도 돌리려 하지 않고 일하던 손으로 그 감자를 도로 어깨 너머로 쑥 밀어버렸다.

그랬더니 쌔근쌔근하고 심상치 않게 숨소리가 점점 거칠어진다.

그때에야 비로소 돌아다보니,

우리가 이 동리에 온 것은 근 삼 년째 되어오지만

여태껏 가무잡잡한 점순이의 얼굴이 이렇게까지 홍당무처럼 새빨개진 법이 없었다.

게다 눈에 독을 올리고 한 참 나를 요렇게 쏘아보더니

나중에는 눈물까지 어리는 것이 아니냐.









Писатель Ким Ю Чжон (11.11.1908 – 29.03.1937) родился в г. Чхунчхон провинции Канвондо. В 1935 году он стал лауреатом литературной премии газеты «Чосон ильбо» с рассказом «Странник среди холмов». Автор произведений «Весна, весна», «Золото бобового поля», «Несчастные жизни» и др.