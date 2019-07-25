Первое совместное патрулирование ВВС России и Китая 

23 июля самолёты ВВС России и Китая нарушили зону опознавания ПВО РК (KADIZ). Кроме того, российский самолёт раннего предупреждения и контроля А-50 дважды нарушал воздушное пространство РК в районе островов Токто.





Зона опознавания ПВО - это произвольная зона, предназначенная для идентификации иностранных военных самолётов по соображениям безопасности. Она не считается воздушным пространством определённой страны. Однако по международной практике все входящие в зону ПВО воздушные суда обязаны заранее уведомлять соответствующие страны о целях полёта и маршруте. Несанкционированный вход в данную зону может считаться враждебной акцией. В ряде случаев зоны опознавания ряда соседних стран, расположенных на близком расстоянии, перекрывают друг друга. Так произошло, в частности, с подводной скалой Иодо в Восточно-Китайском море. Воздушное пространство над ней перекрывается зонами опознавания ПВО Китая, РК и Японии. Министерства обороны России и Китая сообщили, что 23 июля самолёты двух стран провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Пекине заявили, что зона опознавания ПВО не является воздушным пространством РК.





Как считают эксперты, первое совместное воздушное патрулирование ВВС России и Китая вблизи Корейского полуострова носит многоцелевой характер. Вероятно, пользуясь нестабильностью в вопросах взаимодействий РК, США и Японии, Москва и Пекин решили проверить стратегию США в отношении Индо-Тихоокеанского региона. Совместное воздушное патрулирование российских и китайских ВВС совпало с визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Японию и РК. Южнокорейские военные прогнозируют, что в дальнейшем военные самолёты Китая и России могут ещё чаще входить в зону опознавания противовоздушной обороны. Только в нынешнем году в неё 25 раз входили китайские и 13 раз российские самолёты. Между тем, минобороны США выразило решительную поддержку реакции РК и Китая на вторжение в их воздушное пространство российских и китайских военных самолётов. Как заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн, американское военное ведомство находится в тесном контакте со своими южнокорейскими и японскими союзниками и будет продолжать следить за дипломатическими действиями Сеула и Токио в отношении России и Китая. Приверженность США защите своих союзников остаётся непоколебимой,- подчеркнул представитель Пентагона.