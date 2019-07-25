Более 60% корейцев бойкотируют японские товары
2019-07-25 12:38:09
#Мелодии Кореи l 2019-07-24
Нам Хак – певец, живший в позднюю эпоху династии Чосон. Он был известен как обладатель красивого женского голоса и отпугивающей внешности. Сам певец никогда не стеснялся последнего, а, наоборот, воспринимал как свою индивидуальность и даже подшучивал над другими, пользуясь своей внешностью. Подробнее об этом талантливом человеке вы сможете узнать в нашем выпуске.
Выпуск 424. Певец Нам Хак
* Песня «Ложь любви» (саундтрек к к/ф «Ложь любви») – Хан Хё Чжу (вокал)
* Застольная песня «Выпей рюмку» - Группа Modern Gagok
* Песня «Монолог старого тростника» - Ким На Ри (вокал)
2019-07-25 12:38:09
2019-07-25 14:14:16
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