



Нам Хак – певец, живший в позднюю эпоху династии Чосон. Он был известен как обладатель красивого женского голоса и отпугивающей внешности. Сам певец никогда не стеснялся последнего, а, наоборот, воспринимал как свою индивидуальность и даже подшучивал над другими, пользуясь своей внешностью. Подробнее об этом талантливом человеке вы сможете узнать в нашем выпуске.





Выпуск 424. Певец Нам Хак

* Песня «Ложь любви» (саундтрек к к/ф «Ложь любви») – Хан Хё Чжу (вокал)

* Застольная песня «Выпей рюмку» - Группа Modern Gagok

* Песня «Монолог старого тростника» - Ким На Ри (вокал)