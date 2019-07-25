Глава 11. Три события, о которых заранее знала королева Сон Док (2)

Последнее событие, о котором наша героиня заранее знала, случилось за некоторое время до её смерти.

В один прекрасный день королева позвала всех чиновников и сказал день, когда она умрёт. «Когда я умру. Когда это произойдёт, похороните меня в Торичхон» сказала она. Так как в то время королева была совсем здоровой, никто не отнёсся всерьёз к её словам. Тем более, что чиновники не знали, где находится это место. На вопрос, где находится Торичхон, королева ответила: «В южной части горы Нансан».

Торичхон или Траястримша нередко упоминается в буддийских текстах, когда Будда восходит к Тридцати трём богам, или сами боги этого мира спускаются на землю для встречи с Буддой. Эта широкая плоская площадка находится на вершине горы Сумеру. Сумеру является священной горой в космологии индуизма и буддизма, где она рассматривается как центр всех материальных вселенных. То есть, Торичхон – это самый высокий мир, существующий на Земле, который может быть физически связан с земной реальностью, поэтому, в отличие от высших миров, обитатели Торичхона не могут игнорировать земные дела. Правитель этого мира — Шакра, господин богов. Помимо самих тридцати трёх богов, которые владеют соответствующими секторами неба, в этом мире есть много других богов и фантастических существ, включая их помощников и нимф.

В конце концов наступил предсказанный день, и к королеве пришла смерть. Это случалось в августе 647 года, когда ей было примерно 60 лет. Подчинённые провели похороны, как она приказала.

Прошло более 10 лет, и король Мун Хо Великий построил монастырь «Сачхонванса» под гробницей королевы. Напомним, что Сачхонванса переводится как «монастырь Четырёх Небесных Царей», каждый из которых оберегает одну из четырёх сторон света.

В буддийских сутрах говорится о том, что Сачхонванчхон, т.е. «небо Четырех Небесных царей», находится на середине склона Сумеру и ниже, чем Торичхон. Удивительно, что сложившаяся ситуация точно совпадала с буддийским мировоззрением: гора Нансан - гора Сумеру, гробница королевы – мир Торичхон, и монастырь Сачхонванса – небо Сачхонванчхон. В итоге Силла стало «землёй Будды». Люди поняли, что королева заранее знала о строительстве монастыря и готовилась к этому. Все были восхищены мудростью королевы.