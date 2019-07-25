Вопрос о возможности въезда в Корею певца Ю Сын Чжуна пока не решён

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Казалось, что вопрос о возвращения на родину певца Ю Сын Чжун решён, но его не могут впустить в страну на паспортном контроле в аэропорту. В чем же проблема? Между тем, певица Пак Чон Хён более двадцати лет не перестаёт развиваться в своей творческой деятельности, а вот девушки из группы Twice не перестают покорять весь мир. Об этом мы расскажем вам более подробно в выпуске «Новости шоу-бизнеса».