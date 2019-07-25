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Новый северокорейский ракетный запуск 

#На тему дня: комментарий к главной новости l 2019-07-25

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Новый северокорейский ракетный запуск 

25 июля КНДР снова осуществила ракетный запуск. Два дня назад сообщалось, что председатель Госсовета СК Ким Чон Ын проинспектировал новую подводную лодку. Помимо этого появились новости о том, что Север отказывается от южнокорейской гуманитарной помощи в виде риса. Также стало известно, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не будет участвовать в Региональном форуме АСЕАН по безопасности. Таким образом, складывается впечатление, что Север приступил не к возобновлению диалога, а к демонстрации силы. По мнению экспертов, это может быть ответом на проведение южнокорейско-американских совместных военных учений. В ходе встречи лидеров КНДР и США, которая прошла 30 июня на межкорейской границе, стороны договорились о возобновлении рабочих переговоров в течение двух-трёх недель. Этот срок уже прошёл, но никаких подвижек не наблюдается. Практика Севера совершать провокации, уклоняясь от переговоров, давно известна. 


Предыдущие ракетные пуски имели место 9 мая, когда наблюдался длительный застой в переговорах между КНДР и США. Вскоре  состоялся саммит в Пханмунчжоме. С тех пор стороны обсуждали детали рабочих переговоров, но теперь, как видно, Пхеньян изменил направление в сторону демонстрации силы. Он оправдывает свои  действия  южнокорейско-американскими учениями, которые должны пройти в конце августа. КНДР их резко критикует, считая нарушением договорённостей Пхеньяна и Вашингтона, и угрожая отказом от рабочих переговоров. Все эти факторы указывают на то, что диалог уходит на второй план, уступая место новой конфронтации.


Причина такого изменения позиции Пхеньяна может быть связана с тем, что Север просто тянет время. После северокорейско-американского саммита в Ханое кадровый состав ответственных за внешнюю политику Пхеньяна  претерпел большие изменения. Позже большинство отстранённых чиновников вернулись к работе, но очевидно, что стратегия ведения переговоров была пересмотрена. Возможно, дополнительное время необходимо для завершения её выработки. То есть, в Пхеньяне пока не смирились с требованием США о полной денуклеаризации, а также не определились с ответными шагами на действия Вашингтона. Вряд ли ситуация дойдёт до полномасштабного и открытого противостояния, но для возобновления диалога понадобится определённое время. 

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