Сотрудничество китайской Huawei с КНДР

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Американская Washington Post со ссылкой на документы, полученные от бывшего сотрудника Huawei, рассказала о том, что китайская компания в течение восьми лет, начиная с 2008 года, оказывала содействие Северной Корее в создании и отладке коммерческой сети беспроводной связи. Внутренние документы Huawei, опубликованные газетой, содержат конкретные сведения, касающиеся проекта создания беспроводной связи на Севере. Мы обсудим эту новость, а поможет в этом профессор Кан Чжун Ён с отделения Китая факультета международных и региональных исследований Университета иностранных языков Хангук.