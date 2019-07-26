Летние отпуска в КНДР

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Согласно Трудовому кодексу, гражданам КНДР раз в год предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней, помимо этого, в зависимости от профессии, может предоставляться дополнительный отпуск от одной до трёх недель. Однако использование отпуска для того, чтобы просто отдохнуть или интересно провести время, для жителей Севера – вещь невообразимая. Сегодня мы поговорим об особенностях летних отпусков жителей КНДР с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.