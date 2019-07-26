Летние отпуска в КНДР

Андрей Буренок из Украины
2019-07-26
#Сближаясь с Севером l 2019-07-25
Согласно Трудовому кодексу, гражданам КНДР раз в год предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней, помимо этого, в зависимости от профессии, может предоставляться дополнительный отпуск от одной до трёх недель. Однако использование отпуска для того, чтобы просто отдохнуть или интересно провести время, для жителей Севера – вещь невообразимая. Сегодня мы поговорим об особенностях летних отпусков жителей КНДР с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2019-07-26
Волшебный мир корейских сказок
2019-07-25
2019-07-24