Перспективы рабочих переговоров между КНДР и США

© YONHAP News

Северная Корея и США послали друг другу сигналы о возможности проведения рабочих контактов, о возобновлении которых лидеры двух стран договорились во время встречи в Пханмунчжоме. Из дипломатических источников известно, что Вашингтон предложил начать переговоры на этой неделе, но ответа от Севера пока не поступало. Между тем Северная Корея усиливает нажим на США, пытаясь увязать начало двустороннего диалога с американо-южнокорейскими военными учениями. 16 июля представитель МИД КНДР заявил, что возобновление переговоров с США будет зависеть от того, проведут ли американцы совместные с Сеулом военные учения, запланированные на август. Ситуацию комментирует профессор Пак Вон Гон с факультета международной и региональной политики Университета Хандон.