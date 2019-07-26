Школьные каникулы в КНДР

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В северокорейских школах не установлены чёткие рамки каникул. Их продолжительность не определена даже в школьных инструкциях. На каникулы дети уходят только после того, как полностью отработана вся учебная программа, сданы экзамены и выполнены все задания в рамках трудовой практики. Сроки школьных каникул разнятся в зависимости от конкретного региона и школы с учётом того, что учащиеся привлекаются к участию в различных политических мероприятиях и сельскохозяйственных работах. На эту тему мы говорим с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.