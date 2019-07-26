Хиты певца прошлых лет Ю Ик Чона





В рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» июля мы знакомили вас с творчеством певца прошлых лет Ю Ик Чона, имевшего огромную популярность в 80-х годах прошлого века. В основном он исполняет фолк и поп музыку. Начал музыкальную деятельность в составе дуэта 'Green Beans' в 1974 году. Но вскоре его коллега по дуэту уехал в США, и Ю Ик Чон стал серьёзно размышлять о том, чтобы уйти со сцены. Но судьба его связала с другим певцом, а точнее с Ли Чжу Хо. Вместе они создали дуэт «Хэбараги» в 1982 году, а уже в последующем году выпустили свой первый альбом, который стал легендарным в истории корейской эстрадной музыки. Но и здесь Ю Ик Чон не пробыл долго. Из-за разногласий с участником Ли Чжу Хо он ушёл из коллектива и начал карьеру сольного певца. Таким образом, в 1986 году на свет вышел его первый официальный диск певца Ю Ик Чона. В его сольный дебютный диск вошли несколько перепетых композиций коллектива «Хэбараги», а также шесть новых треков собственного сочинения. Огромный успех имел его главный трек под названием «Возможность просто видеть вас», который прозвучал первым в нашей рубрике. Песня «Возможность просто видеть вас» имела большую популярность и была перепета другими популярными южнокорейскими исполнителями, среди которых можно выделить версию мужского трио 'SG WANNABE', исполненную в 2006 году. Также в нашем эфире прозвучал ещё один не менее известный хит из того же первого сольного альбома певца Ю Ик Чона - песня «Влюблённые глаза».

Композиции Ю Ик Чона отличаются красивой лирикой и мягкой, спокойной мелодией. В текстах своих песен певец нередко рассказывает о тонких взаимоотношениях между людьми и их любовных переживаниях. Его простые песни легко запоминаются на слух и их не трудно подпевать. Наверное, поэтому многие меломаны в Корее по-прежнему продолжают любить и слушать хиты этого исполнителя. А далее на наших волнах прозвучала ещё одна красивая композиция из репертуара певца. Это была песня «Полевой цветок» из внеочередного диска «1/3» певца Ю Ик Чона, выпущенного в 1996 году.

В текущем году певцу исполнилось 64 года. За пройденный период творческой деятельности он записал 5 регулярных альбомов и ряд внеочередных дисков. А Последним на сегодняшний день регулярным альбомом исполнителя пока продолжает оставаться пятый альбом 1998 года выпуска c песней «Лицо, по которому тоскую». В завершение очередной рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей песню «Лицо, по которому тоскую» в исполнении певца Ю Ик Чона.





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