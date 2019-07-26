Ким Чон Ын: Испытание нового тактического оружия - предупреждение южнокорейским милитаристам

Испытание нового тактического оружия стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын. Примечательно, что США при этом не упоминались. Это может говорить о том, что КНДР давит на РК, косвенно делая намёки в сторону США, с которыми Пхеньян намерен продолжать диалог.





В сообщении ЦТАК, сделанном 26 июля, стоит выделить два главных момента. Это обозначение запущенных ракет в качестве нового тактического управляемого оружия и признание того, что запуск носил характер демонстрации силы. По данным южнокорейских военных, обе ракеты, запущенные 25 июля, пролетели 600 км, и в обоих случаях высота полёта составляла примерно 50 км. Ракеты были выпущены под малым углом. Вторая ракета на завершающей стадии полёта совершила манёвр уклонения. Эксперты полагают, что речь может идти о «завершённой модели KN-23», которая является северокорейской версией российской ракеты «Искандер». Высота полёта в 50 км входит в слепую зону стоящих на вооружении южнокорейских военных ЗРК Patriot PAC-3 и системы ПРО THAAD. На этой высоте северокорейские реактивные снаряды раньше могли летать на расстояние до 500 км. Но в этот раз была достигнута отметка в 600 км, что указывает на значительный прогресс. Таким образом, такое оружие может поразить любую точку на Корейском полуострове и при этом уклониться от систем ПРО.





Из ряда вон выходящим является использование северокорейской стороной выражения «демонстрация силы», которая стала ответом на размещение в РК новейшего вооружения и проведение военных учений «Тонмэн 19-2». Север показывает, что будет говорить с США на равных, демонстративно игнорируя РК. В Пхеньяне пытаются повысить свои шансы в переговорах с Вашингтоном, делая акцент на своём статусе ядерной державы. В Вашингтоне, между тем, всё ещё выражают надежду на продолжение переговорного процесса, несмотря на новые запуски в КНДР. Это связано с желанием Дональда Трампа улучшить свой имидж в связи с предстоящими выборами путём положительного разрешения северокорейского вопроса. Это понимают и в Пхеньяне. Между тем, РК и США определили запущенные в СК снаряды в качестве баллистических ракет. Есть вероятность рассмотрения новых санкций.



