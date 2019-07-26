РК выступила в ВТО в связи с ограничительными мерами Японии

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24 июля на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) южнокорейская делегация заявила, что ограничительные экспортные меры, введённые Японией, нарушают правила свободной торговли и не имеют ничего общего с вопросами безопасности. По словам заместителя министра промышленности, торговли и энергетики по многосторонним и правовым вопросам Ким Сын Хо, японские меры наносят вред рядовым покупателям. Конкретные доказательства или статьи законов, подтверждающие неправомерность действий японской стороны, Ким Сын Хо приводить не стал, чтобы не дать Токио возможность подготовиться заранее.

Южнокорейский представитель в ВТО также подчеркнул, что Сеул неоднократно призывал решить этот вопрос путём диалога, однако по-прежнему не получает от Токио конкретного ответа. Представитель Японии, между тем, в очередной раз заявил, что ограничительные меры принимались в целях обеспечения безопасности государства, и поэтому неправомерно обсуждать данный вопрос в ВТО. Другие участники заседания не стали вмешиваться в дискуссию, воздержался от каких-либо комментариев и представитель США.

Как стало известно, в Японии многие согласны с тем, что Республика Корея должна быть исключена из списка стран, имеющих право закупать нужные материалы по упрощённой системе. Таким образом, новые правила вступят в силу уже с середины августа. Под ограничительные меры подпадают 1.100 наименований японской продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может помочь в разрешении спора между Сеулом и Токио, если этого захотят обе стороны. Сразу после этого заявления в Республике Корея побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он провёл встречи с лидером парламентской фракции партии «Свободная Корея» На Гён Вон, министром обороны Чон Гён Ду, министром иностранных дел Кан Гён Хва, и своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.