Самолёты ВВС России и Китая вошли в зону опознавания ПВО РК

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23 июля российские и китайские военные самолёты неоднократно нарушили зону опознавания южнокорейской ПВО над Восточным морем и покинули её только после предупреждающих сигналов со стороны южнокорейских истребителей. Более того, российский самолёт раннего предупреждения и контроля A-50 дважды вошёл в южнокорейское воздушное пространство над островами Токто. На перехват были подняты 18 истребителей F-15K и KF-16, которые выпустили 20 тепловых ловушек и сделали 360 предупредительных выстрелов. Два китайских бомбардировщика Н-6 и два российских бомбардировщика ТУ-95 также получили около 30 предупредительных сигналов, однако никак не отреагировали на них. В общей сложности самолёты входили в воздушное пространство Республики Корея на протяжении семи часов, прежде чем вернулись на свои аэродромы. В какой-то момент в воздухе находились сразу 30 военных самолётов четырёх стран, поскольку Япония также подняла свои истребители.

В связи со случившимся администрация президента Республики Корея выразила протест представителям России и Китая. В министерстве обороны России пояснили, что российские и китайские военно-воздушные впервые совершали патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом они действовали в соответствии с международным законодательством. Более того, российская сторона заявила, что южнокорейские истребители препятствовали движению российских самолётов, создавая тем самым опасную ситуацию. Китайская сторона поддержала российских коллег, заявив, что самолёты находились в нейтральной зоне. США, тем временем, поддержали позиции Сеула и Токио, в очередной раз пообещав им поддержку.

По мнению экспертов, Москва и Пекин, пользуясь нестабильностью в вопросах взаимодействий РК, США и Японии, решили проверить стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе. Только в этом году китайские самолёты проникали в зону опознавания южнокорейской ПВО 25 раз, а российские – 13 раз.