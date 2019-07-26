Новые ракетные запуски КНДР

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25 июля КНДР запустила две ракеты малой дальности нового типа в направлении Восточного моря. Запуск осуществлялся с полуострова Ходо в окрестностях города Вонсана провинции Канвондо. Обе ракеты пролетели примерно 600 км на высоте 50 км. Военные полагают, что запуски производились с помощью мобильной пусковой установки под малым углом. Вторая ракета продемонстрировала способность уклоняться от внезапного перехвата на последней стадии полёта. Специалисты предполагают, что запускалась новая версия ракеты KN23 («Искандер»). Она обладает большими способностями уклоняться от перехвата за счёт сложной траектории полёта.

На следующий день после запуска м агентство ЦТАК опубликовало заявление председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. В нём говорится, что запуски ракет стали «настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения». Подчёркивается, что лидер КНДР лично руководил испытаниями. «Полагаем, что данными действиями нам удалось обеспокоить и озадачить некоторые силы», - такой фразой завершается заявление Ким Чон Ына.

Администрация президента Республики Корея сразу осудила запуск, дав понять, что за такими действиями могут последовать ответные меры. Вашингтон, в свою очередь, предупредил Пхеньян о недопустимости повторных запусков и выразил надежду на возобновление рабочих переговоров.