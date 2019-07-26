Песни, ассоциирующиеся с «освежающими летними лакомствами»





Лето и десерты, пожалуй, одни из самых приятных слов! Лето ассоциируется с теплым солнцем, отдыхом. А мысли о холодных лакомствах тоже приносят только радость. Так что рубрику «Минин плейлист» июля мы решили посвятить песням, ассоциирующимся с «освежающими летними лакомствами».

Открыла нашу очередную рубрику песня «Пхатпинсу» певца и композитора Юн Чжон Сина. «Пхатпинсу» – это сладкий десерт из стружек колотого льда, мороженого, красных бобов, желе, ломтиков фруктов, ягод и прочих компонентов. Это одно из самых популярных десертных блюд в Корее, особенно в знойную и жаркую летнюю погоду… Ну, а когда на улице особенно жарко, также приятно насладиться свежим кисло-сладким летним блюдом. Одним из таких может стать «Нэнмён» - холодная корейская лапша, которая прекрасно освежает в такую жару. А в нашем эфире прозвучала забавная песня «Нэнмён» дуэта «Мёнкха драйв», в тексте которой с юмором рассказано о острых и пикантных ощущениях, связанных с новым знакомством на курорте. Отмечу, что проект-дуэт «Мёнкха драйв» был создан для участия в музыкальном конкурсе развлекательной комедийной программы «Бесконечный вызов» компании MBC в 2009 году. В дуэте пели певица Джессика, бывшая участница группы «Сонёсидэ», а также певец и комедиант Пак Мён Су.

Далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей красивую балладу «Таю» гёрлз-группы 'TWICE' из её третьего мини-альбома, выпущенного 2017 году. И, наверное, одним из любимых многими во всём мире сладким летним лакомством, бесспорно, является мороженое! Думаю, что именно этим холодным десертом у многих в первую очередь ассоциируются лето, жара и пляжный сезон. Потому, в завершение очередной рубрики на наших волнах прозвучала песня «Время мороженого» гёрлз-группы 'Brown Eyed Girls', настроение которой очень соответствует названию трека.





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