КНДР отпустила российское судно

КНДР освободила задержанное 11 дней назад российское рыболовное судно. Все 17 членов экипажа, в том числе двое южнокорейцев, благополучно вернулись на родину. Ситуация разрешилась относительно гладко, в рамках видимого в последнее время сближения в отношениях между КНДР и Россией. Российское промысловое судно «Сянхайлинь-8» вышло 16 июля из южнокорейского порта Сокчхо и направилось в российский порт Зарубино. Однако в пути произошла поломка, и 17 июля судно было задержано северокорейскими пограничниками за нарушение водного пространства КНДР.





Дальнейшие события продемонстрировали резкий контраст между стагнацией в межкорейских отношениях с одной стороны и тесным взаимодействием между КНДР и Россией с другой. Министерство по делам воссоединения было поставлено в известность о факте задержания судна 18 июля и незамедлительно направило соответствующее уведомление через совместный пункт оперативной связи в Кэсоне. Однако ответа с северокорейской стороны не было. Более того, южнокорейские власти не были проинформированы об освобождении судна и его экипажа. Однако между КНДР и Россией велось активное обсуждение деталей освобождения судна с экипажем. Очевидна связь между относительно бесконфликтным разрешением ситуации и заметно укрепившимися российско-северокорейскими отношениями после встречи лидеров двух стран. По итогам этих событий министерство по делам воссоединения РК заявило, что в данном случае речь идёт лишь о человеческом факторе и произошедшее никак не связано с межкорейскими отношениями.





Отношения между Югом и Севером не выходят из стагнации. КНДР отвергла гуманитарную помощь Юга в виде 50 тыс. тонн риса и назвала недавнее испытание нового тактического оружия «настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам». На этом фоне очевидно, что беспрепятственное возвращение задержанного судна является следствием того, что данный вопрос касался лишь российско-северокорейских отношений. Тем не менее, относительно быстрое освобождение южнокорейских граждан является положительным признаком. Это первый случай задержания Пхеньяном южнокорейцев в составе экипажа иностранного судна. Конечно, маловероятно, что данный инцидент окажет положительное влияние на межкорейский диалог. Практически одновременно Сеул принял решение отпустить троих северокорейских рыбаков, нарушивших границу.



