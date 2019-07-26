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Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-07-29


Режиссер: Чо Чхоль Хён

В ролях: Сон Ган Хо, Пак Хэ Иль, Чон Ми Сон

Премьера: 24 июля 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует


Фильм повествует последних восьми годах правления корейского короля Сэчжона Великого. В те времена знание и грамотность считались привилегией высшего сословия. Король Сэчжон Великий вместе с буддийским монахом Син Ми вопреки мнению своих поданных решает создать письменность для простого народа, и в 1443 году появляется исторический памятник под названием «Наставление народу о правильном произношении», ставший прародителем современной корейской письменности Хангыль.

Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
Письма короля (나랏말싸미/The King's Letters, 2019)
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