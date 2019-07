Кан Даниэль выпустил первый сольный альбом

ⓒ YONHAP News

Участник музыкальной группы Wanna One Кан Даниэль в минувший четверг выпустил первый сольный альбом Color on me. В концертном зале Yes 24 Live Hall в Сеуле певец поделился своими впечатлениями о начале сольной карьеры. «С одной стороны, сцена кажется такой большой, и не хватает остальных членов группы Wanna One. С другой стороны, это очень хорошая возможность раскрыть свой собственный стиль и творческие способности», - заявил певец.

Кан Даниэль с 2017 года являлся участником популярной группы Wanna One, созданной в ходе второго сезона музыкального проекта Produce 101 телеканала Mnet. В начале этого года певцы сообщили своим фанатам о роспуске группы, после чего Даниэль начал свою сольную карьеру. Даниэль принимал активное участие в создании своего первого альбома. Всего в нём пять песен, четыре из которых были написаны с участием самого певца. Название Color on me выбрано не случайно. По задумкам артиста, первый сольник должен отразить всю оригинальность его творчества. Известно, что альбом вышел тиражом в 450 тысяч дисков.

Отметим, певец создал собственную продюсерскую компанию Konnect Entertainment. Буквально за два года Даниэль сделал невероятный прогресс, превратившись из обычного парня в подающего большие надежды сольного певца. На 16 и 18 августа намечены встречи с поклонниками музыкального таланта Кан Даниэля в Сингапуре и Гонконге.