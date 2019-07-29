Звезды шоу-бизнеса РК присоединяются к бойкоту японских товаров

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Южнокорейские артисты активно присоединяются к бойкоту японских товаров. Внимание прессы привлекли соответствующие публичные заявления актёра Ким Чжэ Ука, актрисы Ли Си Ён, телеведущего и комедианта Ян Сэ Хёна.

Актриса Ли Си Ён 24 июля в своём Instagram рассказала об отказе от инвентаря для настольного тенниса, бокса и бадминтона, которое как оказалось было произведено в Японии. По её словам, в обиходе южнокорейцев – очень много товаров из Японии. Сама актриса постепенно собирается использовать только отечественные товары.

Другие известные личности в Корее также через свой аккаунт в Instagram выразили поддержку бойкоту Японии. Актёр Ким Чжэ Ук сообщил своим фанатам об отмене туристической поездки в Японию и попросил поклонников порекомендовать место для путешествия с семьёй.

Комедиант Ян Сэ Хён в эфире радио SBS 16 июля выразил позицию в отношении бойкота товаров японского производства. Подобное заявление прозвучало в программе «Радио вместе с Ким Сан Хёком и Тиндином (김상혁, 딘딘의 오빠네 라디오).

Таким образом, последние тенденции свидетельствуют об активном участии персон шоу-бизнеса РК в бойкоте товаров из Японии. В свою очередь, их поклонники активно приветствуют действия своих кумиров.